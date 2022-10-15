Войска РФ нанесли ракетный удар по Киевской области — глава ОВА

15 октября, 08:12
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Войска РФ атаковали одну из громад Киевской области (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ атаковали одну из громад Киевской области (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в субботу, 15 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

«Ракетный удар по одной из громад области. Все службы работают, спасатели на месте», — отметил он.

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По предварительным данным, обошлось без жертв.

В Киевской области продолжается воздушная тревога. Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях.

По какой именно громаде нанесен ракетный удар, не сообщается.

В соцсетях сообщают, что звуки взрывов были слышны в Киеве.

https://www.youtube.com/watch?v=MqDRFjcOCOc

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

В Киеве погибли шесть человек, еще 51 человек пострадал.

В Киеве ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киевская область Ракетные удары Война России против Украины

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