Войска РФ нанесли ракетный удар по Киевской области — глава ОВА
Войска РФ атаковали одну из громад Киевской области (Фото:Воздушное командование Восток)
Утром в субботу, 15 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
«Ракетный удар по одной из громад области. Все службы работают, спасатели на месте», — отметил он.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
В Киевской области продолжается воздушная тревога. Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях.
По какой именно громаде нанесен ракетный удар, не сообщается.
В соцсетях сообщают, что звуки взрывов были слышны в Киеве.
10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.
В Киеве погибли шесть человек, еще 51 человек пострадал.
В Киеве ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.