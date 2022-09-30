РФ ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья: есть погибшие и раненые 30 сентября, 08:37 РФ нанесла ракетные удары по окраине Запорожья (Фото:ГСЧС)

Утром в пятницу, 30 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, снаряды попали по гуманитарной колонне на выезде из города.

Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух в Telegram.

«Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную местность, чтобы забрать собственных родственников, отвезти помощь», — отметил он.

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По словам главы ОВА, есть погибшие и раненые. Их количество пока не называется.

На месте работают медики и спасатели.

Перед этим Старух сообщил об ударе по окраинам Запорожья.



Позже и.о. мэра города Анатолий Куртев уточнил, что российские оккупанты совершили утром две атаки, ударив по Запорожью повторно.

«Сегодня около семи утра Запорожье было жестоко атаковано врагом. Через некоторое время была совершена повторная атака. Есть погибшие и раненые. Обычные гражданские люди, стоявшие в колонне для выезда на оккупированную территорию», — написал он в своем Telegram.

В ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали ряд крупных украинских городов.

В результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще пять получили ранения. Повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Уничтожено также транспортное предприятие, во время пожара, который повлек за собой удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

В Николаеве одна из ракет попала по многоэтажному жилому дому, восемь человек пострадали.

Войска РФ также использовали дроны-камикадзе для атак по югу Украины, пять из них сбила украинская ПВО.