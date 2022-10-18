Войска РФ нанесли удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры — глава ОВА

18 октября, 09:59
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Российские оккупанты бьют по Запорожью ракетами и дронами-камикадзе (Фото:Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты бьют по Запорожью ракетами и дронами-камикадзе (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на вторник, 18 октября, войска РФ снова атаковали Запорожье, использовав для ударов дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры», — отметил он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=MmCpcPZscnM

Старух добавил, что удары также наносились ракетами, одна из них попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

И.о. мэра областного центра Анатолий Куртев добавил в своем Telegram, что оккупанты ударили дроном-камикадзе по окрестностям Запорожья.

Пострадавших в результате вражеских атак нет.

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры.

Утром в этот же день по городу выпустили десять ракет С-300.

РФ атакует Запорожье практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины дроны-камикадзе

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