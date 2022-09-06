Войска РФ ударили по жилым кварталам Никополя из Градов, повреждены 20 многоэтажек и частные дома 6 сентября, 08:21 Оккупанты атаковали жилые кварталы Никополя (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 6 сентября, войска РФ нанесли удары из Градов по жилым кварталам Никополя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Российские оккупационные войска трижды накрыли район Градами. В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — отметил он.

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По словам главы ОВА, в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом полностью разрушен.

Снаряды российских оккупантов также попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. Повреждены также несколько газопроводов и автомобилей.

В результате атак повреждены линии электропередач, без света остались более 2000 семей, которые живут в Никополе.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают громады Днепропетровской области, нанося также ракетные удары.

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