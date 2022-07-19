Войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска — мэр
РФ бьет по промзоне Краматорска (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
Утром во вторник, 19 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
«Снова неспокойное утро в Краматорске — ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность», — написал он в своем Facebook.
О последствиях вражеской атаки пока не сообщается.
После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.
В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля пострадала телестудия Государственного телеканала Дом.
18 июля РФ нанесла удары по промзоне города.
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