Войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска — мэр 19 июля, 10:00 РФ бьет по промзоне Краматорска (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Утром во вторник, 19 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Снова неспокойное утро в Краматорске — ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность», — написал он в своем Facebook.

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О последствиях вражеской атаки пока не сообщается.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля пострадала телестудия Государственного телеканала Дом.

18 июля РФ нанесла удары по промзоне города.

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