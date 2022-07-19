Войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска — мэр

19 июля, 10:00
РФ бьет по промзоне Краматорска (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

РФ бьет по промзоне Краматорска (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Утром во вторник, 19 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Снова неспокойное утро в Краматорске — ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность», — написал он в своем Facebook.

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О последствиях вражеской атаки пока не сообщается.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0MLtX6cSpeYXvS39Xe4xgiNx4vgdT1HbsCWjMewqMfCVWfZBvBcybmpUVNYwQpTr5l

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

https://www.youtube.com/watch?v=4_ELlrJ9310&t=6s

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля пострадала телестудия Государственного телеканала Дом.

18 июля РФ нанесла удары по промзоне города.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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