Россия нанесла удар по Торецку: разрушено двухэтажное здание, погибли шесть человек

18 июля, 12:11
Спасатели разбирают завалы здания в Торецку, разрушенного в результате обстрела РФ (Фото:ГСЧС)

Спасатели разбирают завалы здания в Торецку, разрушенного в результате обстрела РФ (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 18 июля, Россия нанесла удары по ТорецкуДонецкой области, погибли шесть человек.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram, в результате атаки разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.

Из-под завалов извлекли тела пяти погибших. Три человека получили ранения, один из них умер в больнице после госпитализации.

Видео дня
Читайте также:
В Торецке россияне ракетным ударом убили семью из трех человек

На данный момент поисковые работы завершены.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

https://www.youtube.com/watch?v=3NbbzXNT_Q4

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Торецк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)
«Путин оказался фриком» /
Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля
18 июля, 09:18
События
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

17 июля, 21:50
Мнения
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X