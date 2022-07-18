Россия нанесла удар по Торецку: разрушено двухэтажное здание, погибли шесть человек
Спасатели разбирают завалы здания в Торецку, разрушенного в результате обстрела РФ (Фото:ГСЧС)
Утром в понедельник, 18 июля, Россия нанесла удары по ТорецкуДонецкой области, погибли шесть человек.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram, в результате атаки разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.
Из-под завалов извлекли тела пяти погибших. Три человека получили ранения, один из них умер в больнице после госпитализации.
На данный момент поисковые работы завершены.
После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.
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