Россия нанесла удар по Торецку: разрушено двухэтажное здание, погибли шесть человек 18 июля, 12:11 Спасатели разбирают завалы здания в Торецку, разрушенного в результате обстрела РФ (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 18 июля, Россия нанесла удары по ТорецкуДонецкой области, погибли шесть человек.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram, в результате атаки разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.

Из-под завалов извлекли тела пяти погибших. Три человека получили ранения, один из них умер в больнице после госпитализации.

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На данный момент поисковые работы завершены.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

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