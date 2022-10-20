РФ нанесла ракетный удар по территории специализированной школы в Запорожской области — ОП

20 октября, 08:47
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Информация о жертвах и разрушениях уточняется (Фото:ГСЧС)

Информация о жертвах и разрушениях уточняется (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 20 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха Запорожский области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, удар был нанесен утром, около 7:20.

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«Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — добавил Тимошенко.

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Другие подробности пока не сообщаются.

РФ атакует Запорожье и Запорожскую область практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома.

https://www.youtube.com/watch?v=iCppQRTYm94

19 октября российские оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в регионе.

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры. Утром в этот же день по городу выпустили десять ракет С-300.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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