РФ нанесла ракетный удар по территории специализированной школы в Запорожской области — ОП
Информация о жертвах и разрушениях уточняется (Фото:ГСЧС)
Утром в четверг, 20 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха Запорожский области.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, удар был нанесен утром, около 7:20.
«Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — добавил Тимошенко.
Другие подробности пока не сообщаются.
РФ атакует Запорожье и Запорожскую область практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома.
19 октября российские оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в регионе.
В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры. Утром в этот же день по городу выпустили десять ракет С-300.