РФ нанесла ракетный удар по территории специализированной школы в Запорожской области — ОП 20 октября, 08:47 Информация о жертвах и разрушениях уточняется (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 20 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха Запорожский области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, удар был нанесен утром, около 7:20.

«Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — добавил Тимошенко.

Видео дня

Другие подробности пока не сообщаются.

РФ атакует Запорожье и Запорожскую область практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома.

19 октября российские оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в регионе.

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры. Утром в этот же день по городу выпустили десять ракет С-300.