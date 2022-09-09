Войска РФ ударили по Салтовскому району Харькова, снаряды попали в здание вуза — мэр 9 сентября, 07:24 РФ обстреливает Харьков на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 9 сентября, войска РФ снова ударили по Харькову — под огнем оказался Салтовский район города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, в результате атаки пострадало одно из высших учебных заведений.

«Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте „прилета“ разбирает ГСЧС», — уточнил он.

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Перед этим поздно вечером российские оккупанты обстреляли частный сектор в Киевском районе. Для удара оккупанты использовали реактивную артиллерию.

8 сентября под ударом оккупантов оказались Немышлянский и Индустриальный районы областного центра. Два человека погибли, еще пять получили ранения.

РФ усилили атаки на Харьков на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.





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