Войска РФ ударили по окраинам Запорожья, еще в ряде областей есть разрушения 23 июня, 09:58 Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Украины (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

В ночь на пятницу, 23 июня, войска РФ ударили по окраинам Запорожья, а также обстреляли населенные пункты еще в ряде областей.

Как сообщил глава Запорожский областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram, попадание произошло по открытой территории. По его словам, именно это спасло от значительных разрушений и человеческих жертв.

Видео дня

Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли регион 98 раз, зафиксировано разрушение или повреждение 27 гражданских объектов в Запорожской области. Два человека погибли.

В Харьковской области в результате вражеской атаки по селу Кругляковка Купянского района повреждены по меньшей мере три жилых дома, хозяйственные постройки, здание магазина, уничтожена сельскохозяйственная техника одного из фермерских хозяйств.

В селе Петропавловка горел жилой дом, а в Купянске загорелся лес в результат обстрелов РФ.

В Херсонской области враг осуществил 91 обстрел, выпустив 415 снарядов из разного типа вооружения.

Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, по Херсону оккупанты били 26 раз.

Войска РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов и здания двух заводов области.

Ранения получили семь жителей региона.

В Сумской области оккупанты трижды стреляли из минометов. Было зафиксировано 11 взрывов по территории Белопольской громады.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

В ночь на 23 июня РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и дроны-камикадзе. Силам украинской ПВО удалось сбить все 13 российских ракет, часть из них — над Хмельницкой областью.