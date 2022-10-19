Ракетами С-300. РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области — глава ОВА 19 октября, 09:12 После удара РФ по объекту критической инфраструктуры возник пожар (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на среду, 19 октября, войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300», — отметил он.

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По словам Старуха, после попадания ракет по объекту критической инфраструктуры возник пожар. Его ликвидировали спасатели.

Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Последнюю неделю целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине, в частности, в Запорожской области.

С самого утра 17 октября Россия атаковала украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Винницкой областях.

18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы. Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Удары по энергообъектам наносились также в Днепре и Житомире.

В ночь на 19 октября оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области.