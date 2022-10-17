РФ ударила ракетами по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области — глава ОВА
РФ снова массированно обстреливает ракетами украинские города (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Днем в понедельник, 17 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Винницкой области.
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.
По его словам, есть попадания по объекту критической инфраструктуры.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
Звуки взрывов также было слышно в Хмельницкой области.
«В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!» — написал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.
О последствиях атак российских оккупантов по Хмельницкой области пока не сообщается.
С самого утра 17 октября Россия атакуют украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе.
Пять ударов дронами-камикадзе было зафиксировано в Киеве. Один из них ударил по жилому дому, погибли три человека, еще четверо пострадали.
Российские оккупанты также обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Сумской области, а по Одесской области выпустили ракету Х-59.
Также зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.