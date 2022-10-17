РФ ударила ракетами по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области — глава ОВА

17 октября, 15:36
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РФ снова массированно обстреливает ракетами украинские города (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

РФ снова массированно обстреливает ракетами украинские города (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в понедельник, 17 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

По его словам, есть попадания по объекту критической инфраструктуры.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

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Звуки взрывов также было слышно в Хмельницкой области.

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«В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!» — написал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

О последствиях атак российских оккупантов по Хмельницкой области пока не сообщается.

С самого утра 17 октября Россия атакуют украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе.

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Пять ударов дронами-камикадзе было зафиксировано в Киеве. Один из них ударил по жилому дому, погибли три человека, еще четверо пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=2QMT74I5hUs

Российские оккупанты также обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Сумской области, а по Одесской области выпустили ракету Х-59.

Также зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Хмельницкая область Ракетные удары Винницкая область Война России против Украины

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