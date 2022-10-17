РФ нанесла повторный удар по Днепропетровской области: поврежден объект энергетической инфраструктуры — глава ОВА 17 октября, 14:27 РФ бьет по объектам энергетической инфраструктуры, провоцируя пожары (Фото:ГСЧС)

Днем в понедельник, 17 октября, войска РФ снова атаковали Днепропетровскую область, ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Он уточнил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому району области.

Видео дня

«Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС», — отметил глава ОВА.

Резниченко призвал жителей региона снизить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки утром и вечером, чтобы дать возможность специалистам восстановить электросети.

Рано утром 17 октября РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там начался сильный пожар. После удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре ввели веерные отключения света, однако через несколько часов отменили.

С самого утра 17 октября Россия атакуют украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе.

Пять ударов дронами-камикадзе было зафиксировано в Киеве. Один из них ударил по жилому дому, погибли три человека, еще четверо пострадали.