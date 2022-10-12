РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, на месте сильный пожар и разрушения — глава ОВА 12 октября, 13:01 Последствия ударов по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области 11 октября (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Днем в среду, 12 октября, войска РФ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Каменском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, на месте удара сильный пожар, есть разрушения.

«Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения», — написал глава ОВА.

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Спасатели пытаются потушить огонь. Затем к работе приступят энергетики и будут восстанавливать оборудования.

Глава ОВА призвал экономить электроэнергию.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.



В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области. Около 30% Львова без света, есть перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах.

Дважды была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Также были нанесены удары по двум объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.





