Войска РФ нанесли удар по промпредприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области — глава ОВА 20 октября, 08:29 РФ бьет по критической инфраструктуре в Днепропетровской области (Фото:ГСЧС)

В ночь на четверг, 20 октября, войска РФ нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в результате атак российских оккупантов есть серьезные разрушения. На местах ударов работают все службы.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

В остальных районах области обошлось без чрезвычайных ситуаций и на данный момент спокойно.

В ночь на 19 октября войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Последнюю неделю целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине, в частности, в Днепропетровской области.

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города. Силам ПВО удалось сбить четыре вражеские ракеты и восемь дронов-камикадзе.



20 октября по всей Украине возможны веерные отключения света. Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00.