Войска РФ нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Харькове 31 октября, 09:16 В Харькове было зафиксировано два прилета (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 31 октября, войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову, есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

«Два „прилета“ по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», — отметил он.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в своем Telegram, что на объектах критической инфраструктура есть повреждения. Возможны перебои со светом.

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«Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется», — добавил он.

Глава ОВА уточнил, что РФ наносила удары по Харькову ракетами С-300, их запустили из Белгорода.

Пострадал также Чугуевский район.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

