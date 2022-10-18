РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире, в городе нет света и воды
Житомир остался без света после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)
Утром во вторник, 18 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, было зафиксировано два «прилета». На месте работают спасатели.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил удары по Житомиру.
В своем Facebook он сообщил, что в областной центре нет света и воды.
«Больницы — на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!», — добавил мэр.
Данные о пострадавших и повреждениях пообещали предоставить позже.
Последнюю неделю РФ атакует объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине.