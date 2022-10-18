РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире, в городе нет света и воды

18 октября, 09:26
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Житомир остался без света после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Житомир остался без света после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Утром во вторник, 18 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, было зафиксировано два «прилета». На месте работают спасатели.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил удары по Житомиру.

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В своем Facebook он сообщил, что в областной центре нет света и воды.

«Больницы — на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!», — добавил мэр.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/posts/pfbid034odrPF2v6eM34XVoLaR4JEfkCTqky4dccpmakRAgATr2iG4TzvGKpEJCZ3CzraB4l

Данные о пострадавших и повреждениях пообещали предоставить позже.

https://www.youtube.com/watch?v=2QMT74I5hUs&t=7s

Последнюю неделю РФ атакует объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроэнергия Житомир Война России против Украины

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