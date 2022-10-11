РФ ударила ракетами по энергетической инфраструктуре в двух районах Днепропетровской области, есть серьезные разрушения 11 октября, 14:34 Многие населенные пункты Днепропетровской области остались без света после атаки РФ, в регионе введен режим экономии электроэнергии (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Днем во вторник, 11 октября, войска РФ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в результате вражеских атак есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты в области остались без света.

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«В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура», — отметил глава ОВА.

Резниченко добавил, что к ликвидации последствий атак российских оккупантов приступили все службы. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. В результате погибли 14 человек, больше 90 пострадали.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 октября тоже попросил украинцев с 17:00 до 22:00 стараться не перегружать энергосистему и переносить использование стиральной машины, утюга и других электроприборов, которые потребляют много энергии, на другое время.

В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области. Около 30% Львова без света, есть перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах.

Дважды была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.