Ситуация в Днепропетровской области: войска РФ атаковали из Градов и тяжелой артиллерии, в Никополе повреждены многоэтажки
В Никопольском районе в результате обстрелов войск РФ повреждены и частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на пятницу, 28 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии, больше всего пострадал Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты обстреливали три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.
Обошлось без жертв и пострадавших.
В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборванные линии электропередач.
В Красногригорьевской громаде повреждены дачные дома и электросети. Без электричества остались почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.
В других районах ночь прошла без обстрелов.
Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область, Никополь является одним из наиболее пострадавших городов региона.
Вечером 25 октября российские выпустили ракеты по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.
В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина. Четверо человек получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии.