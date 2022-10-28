Ситуация в Днепропетровской области: войска РФ атаковали из Градов и тяжелой артиллерии, в Никополе повреждены многоэтажки 28 октября, 08:29 В Никопольском районе в результате обстрелов войск РФ повреждены и частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 28 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии, больше всего пострадал Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты обстреливали три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

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Обошлось без жертв и пострадавших.

В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборванные линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде повреждены дачные дома и электросети. Без электричества остались почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

В других районах ночь прошла без обстрелов.

Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область, Никополь является одним из наиболее пострадавших городов региона.

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Вечером 25 октября российские выпустили ракеты по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина. Четверо человек получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии.