Войска РФ выпустили по Никополю около 40 снарядов, повреждены многоэтажки — глава Днепропетровской ОВА

7 октября, 08:59
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Российские оккупанты снова атаковали населенные пункты Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты снова атаковали населенные пункты Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали населенные пункты Днепропетровской области, больше всего пострадал Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, армия РФ шесть раз ударила по району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=aQcmg-Xtuzs

По Никополю российские оккупанты выпустили около 40 снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, по Никополю бьют практически ежедневно. Страдают также и другие районы.

4 октября по Никополю выпустили более 30 снарядов, они повредили более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.

6 октября в Никополе в результате атаки российских оккупантов начался пожар в жилом доме, его потушили. Повреждены также десять частных домов, предприятие и линии электропередач.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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