РФ обстреляла два района Днепропетровской области: по Никополю выпустили до 40 снарядов, повреждены многоэтажки
Снаряды оккупантов попали по школе и детскому саду (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на среду, 27 июля, войска РФ обстреляли два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов. Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены восемь пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия», — отметил глава ОВА.
По Зеленодольской громаде оккупанты стреляли из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично без света. Люди не пострадали.
Последние недели оккупанты систематически обстреливают Никополь.
20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.
В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.
Местных жителей призвали временно покинуть город.
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