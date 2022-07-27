РФ обстреляла два района Днепропетровской области: по Никополю выпустили до 40 снарядов, повреждены многоэтажки 27 июля, 08:32 Снаряды оккупантов попали по школе и детскому саду (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 27 июля, войска РФ обстреляли два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов. Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены восемь пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия», — отметил глава ОВА.

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По Зеленодольской громаде оккупанты стреляли из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично без света. Люди не пострадали.

Последние недели оккупанты систематически обстреливают Никополь.

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20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

Местных жителей призвали временно покинуть город.

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