Атаки РФ в Днепропетровской области: оккупанты всю ночь били из Градов и Ураганов, повреждены дома, сгорели авто

5 августа, 08:42
По Никополю РФ выпустила около 40 снарядов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

По Никополю РФ выпустила около 40 снарядов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область — оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По Никополю РФ дважды била из Градов, в город прилетели 40 реактивных снарядов.

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«Повреждены до десяти частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии — уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело», — отметил глава ОВА.

https://www.youtube.com/watch?v=9zHwwdVF7aQ

Резниченко добавил, что на Мировскую громаду враг направил ракету X-59. Есть разрушения жилья, выведен из строя газовод.

Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району ударили из Ураганов и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады.

Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Никополь Война России против Украины

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