Атаки РФ в Днепропетровской области: оккупанты всю ночь били из Градов и Ураганов, повреждены дома, сгорели авто
По Никополю РФ выпустила около 40 снарядов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область — оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По Никополю РФ дважды била из Градов, в город прилетели 40 реактивных снарядов.
«Повреждены до десяти частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии — уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело», — отметил глава ОВА.
Резниченко добавил, что на Мировскую громаду враг направил ракету X-59. Есть разрушения жилья, выведен из строя газовод.
Предварительно, без пострадавших.
По Криворожскому району ударили из Ураганов и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады.
Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.
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