Войска РФ направили на Никополь Грады и Ураганы: повреждены многоэтажки и частные дома
Последствия ударов РФ по Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на вторник, 13 сентября, войска РФ атаковали Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты обстреливали Никополь, а также Красногригорьевскую и Марганецкую громады из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии. Пострадавших в результате вражеских атак нет.
Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.
В других районах области были слышны сигналы воздушной тревоги, но обошлось без обстрелов.
Войска РФ ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. 12 сентября под ударом оказались Никопольский и Криворожский районы. Были повреждены жилые дома, лицей и электросети.
11 сентября войска РФ обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области, снаряды попали по промышленному предприятию.
В этот же день российские оккупанты обстреляли центр города Днепр, есть раненые.
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