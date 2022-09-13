Войска РФ направили на Никополь Грады и Ураганы: повреждены многоэтажки и частные дома 13 сентября, 08:33 Последствия ударов РФ по Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 13 сентября, войска РФ атаковали Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты обстреливали Никополь, а также Красногригорьевскую и Марганецкую громады из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии. Пострадавших в результате вражеских атак нет.

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Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.

В других районах области были слышны сигналы воздушной тревоги, но обошлось без обстрелов.

Войска РФ ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. 12 сентября под ударом оказались Никопольский и Криворожский районы. Были повреждены жилые дома, лицей и электросети.

11 сентября войска РФ обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области, снаряды попали по промышленному предприятию.

В этот же день российские оккупанты обстреляли центр города Днепр, есть раненые.

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