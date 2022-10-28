РФ ударила по Николаеву ракетами С-300: Ким рассказал о разрушениях 28 октября, 09:36 Последствия попадания ракет С-300 в Николаеве (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 28 октября, войска РФ обстреляли Николаев ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, в результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждена рядом расположенная многоэтажная новостройка. Также повреждения получила хлебопекарня.

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В результате атаки российских оккупантов один человек получил легкие ранения.

Ким также рассказал о ситуации в Николаевской области.

Глава ОВА уточнил, что за минувшие сутки РФ наносила удары по территории аквазоны Очаковской громады.

В Баштанском районе были обстреляны окрестности Ингульской громады. Обошлось без жертв и пострадавших.

Российская армия продолжает атаковать Николаев ракетами и дронами-камикадзе. 18 октября войска РФ ударили по двухэтажному зданию, погиб один человек. 20 октября четыре вражеских дрона атаковали учебное заведение Николаева.

23 октября под удар вражеских ракет С-300 попал пятиэтажный жилой дом, три человека получили ранения.



