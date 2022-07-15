Войска РФ нанесли удар по Константиновке: повреждена пятиэтажка, по области двое погибших и трое раненых — глава Донецкой ОВА 15 июля, 10:42 Снаряды российских оккупантов попали в жилую пятиэтажку (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в пятницу, 15 июля, войска РФ нанесли удары по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Снаряды оккупантов попали в пятиэтажный жилой дом.

«Очередная гражданская мишень россиян — пятиэтажка в Константиновке. Достоверно известно, что в результате утренних обстрелов один раненый человек, но точное количество жертв и объемы разрушений еще предстоит установить», — отметил он.

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Кириленко также рассказал о ситуации в других населенных пунктах области.

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По его словам, Черкасская громада подверглась трем вражеским обстрелам. В Новониколаевке повреждено админздание, в Майдане россияне применили кассетные боеприпасы. Почти вся громада обесточена, нет мобильной связи и интернета.

В Марьинской громаде под обстрел попал частный сектор Красногоровки, известно об одном погибшем и одном раненом.

В Светлодарской громаде ночью россияне вели обстрелы по окрестностям Новолуганского, Кодемы и Семигорья: один человек погиб, еще один ранен.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

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