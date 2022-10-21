Войска РФ нанесли удар по Харькову: зафиксированы «прилеты» по одному из предприятий, есть разрушения, шесть человек ранены

21 октября, 09:14
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РФ систематически наносит удары по Харькову, разрушая инфраструктуру города (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

РФ систематически наносит удары по Харькову, разрушая инфраструктуру города (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Утром в пятницу, 21 октября, войска РФ нанесли удар по Харькову, есть разрушения промышленной инфраструктуры, шесть человек ранены.

Как сообщил мер Харькова Игорь Терехов в Telegram, зафиксированы «прилеты» по одному из предприятий областного центра.

«Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», — отметил он.

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Терехов добавил, что степен разрушения оценивают спасатели, они находятся на месте атаки.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил в своем Telegram, что под обстрел попала промышленная инфраструктура в Киевской районе.

https://www.youtube.com/watch?v=_y6Jy93lyv4

Шесть человек получили ранения. На местах работают все профильные службы. Глава ОВА уточнил, что информация будет дополняться.

Синегубов также добавил, что за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. За сутки в регионе ранены три человека.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харькове более 150 тысяч человек потеряли свои дома.

Войска РФ систематически наносят удары по городу, разрушая критическую и гражданскую инфраструктуру.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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