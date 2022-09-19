Били из Градов и артиллерии. Оккупанты выпустили по Днепропетровской области более 40 снарядов, в Никополе повреждены дома

19 сентября, 08:58
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В результате атак РФ в в Никополе и других населенных пунктах повреждены дома (Фото:Валентин Резниченко)

В результате атак РФ в в Никополе и других населенных пунктах повреждены дома (Фото:Валентин Резниченко)

В ночь на понедельник, 19 сентября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область — под обстрелом оказались Никопольская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты били из тяжелой артиллерии и Градов, по населенным пунктам выпустили более 40 снарядов.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Никополе и в его окрестностях снаряды войск РФ повредили до десяти домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.

https://www.youtube.com/watch?v=mVXL8TLmknI

В Марганецкой громаде обстрелы оставили без света более 2500 семей.

В остальных районах было относительно спокойно, обошлось без вражеских атак.

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Накануне в результате атаки РФ на Никопольский район погибли двое мужчин и еще три человека были ранены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Грады

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