Атаки РФ в Днепропетровской области: оккупанты били из Градов и Ураганов, повреждены частные дома и лицей 12 сентября, 09:06 Войска РФ накрыли Днепропетровскую область Градами и Ураганами (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 12 сентября, войска РФ били по Днепропетровской области из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии — под ударом оказались Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в Никопольском районе российские оккупанты атаковали три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригоревскую. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются.

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В Криворожском районе войска РФ нанесли удар по Зеленодольской громаде. Повреждены дома и газопровод, люди не пострадали.

В других районах области ночь прошла спокойно.

11 сентября войска РФ обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области, снаряды попали по промышленному предприятию.

В этот же день российские оккупанты обстреляли центр города Днепр, есть раненые.

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