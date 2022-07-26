Войска РФ снова нанесли удар по Чугуеву: повреждена критическая инфраструктура 26 июля, 08:35 Последствия вражеского обстрела Чугуева 25 июля, спасатели продолжают разбирать завалы (Фото:ГСЧС)

Рано утром во вторник, 26 июля, войска РФ нанесли удары по Чугуеву Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, есть попадания по критической инфраструктуре.

Спасатели уточнили, что один из снарядов повредил газовую трубу возле одного из частных домов города. Образовался огненный факел, его быстро потушили.

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Также продолжается разбор завалов в здании, разрушенном в результате обстрела российскими оккупантами 25 июля, продолжается. Там могут находиться люди.

Накануне войска РФ обстреляли Чугуев, пострадали гражданские объекты — школа и дом культуры, где находились мирные жители.

Из-под завалов удалось спасти троих человек. двое мирных жителей ранены.

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