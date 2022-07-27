Войска РФ нанесли удары по Бахмуту: повреждены жилой дом и отель, два человека погибли, под завалами есть люди

27 июля, 11:34
В результате вражеских ударов разрушен отель в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

В результате вражеских ударов разрушен отель в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 27 июля, войска РФ нанесли удары по Бахмуту Донецкой области.

По данным спасателей, снаряды попали в пятиэтажный жилой дом и в отель.

В пресс-службе ГСЧС в Facebook сообщили, что в результате поисковых работ на месте попадания в жилой дом нашли тело погибшего. Еще один человек спасен.

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Во время разбора завалов отеля обнаружили еще одно тело погибшего.

Удалось также спасти мужчину, он госпитализирован.

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Под завалами находятся люди.

«Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются», — добавили в ГСЧС.

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После почти полного захвата Луганской области российские оккупанты активизировали обстрелы городов Донецкой области. Бахмут называют одной из целей войск РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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