Войска РФ нанесли удары по Бахмуту: повреждены жилой дом и отель, два человека погибли, под завалами есть люди 27 июля, 11:34 В результате вражеских ударов разрушен отель в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 27 июля, войска РФ нанесли удары по Бахмуту Донецкой области.

По данным спасателей, снаряды попали в пятиэтажный жилой дом и в отель.

В пресс-службе ГСЧС в Facebook сообщили, что в результате поисковых работ на месте попадания в жилой дом нашли тело погибшего. Еще один человек спасен.

Видео дня

Во время разбора завалов отеля обнаружили еще одно тело погибшего.

Удалось также спасти мужчину, он госпитализирован.

Под завалами находятся люди.

«Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются», — добавили в ГСЧС.

После почти полного захвата Луганской области российские оккупанты активизировали обстрелы городов Донецкой области. Бахмут называют одной из целей войск РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.