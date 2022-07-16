РФ ударила из Градов по жилым кварталам Никополя, повреждены 12 домов, под завалами находятся люди — глава Днепропетровской ОВА 16 июля, 08:00 Спасатели разбирают завалы в домах, пострадавших от Градов оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Утром в субботу, 16 июля, Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице», — отметил он.

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Резниченко добавил, что по предварительным данным два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей.

В ночь на 16 июля Россия атаковала Днепропетровскую область. Всего оккупанты выпустили по Днепру и области шесть ракет, четыре из которых сбила ПВО.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека. Масштабы разрушений устанавливают.

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