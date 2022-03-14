Оккупанты сбили свой беспилотник, но доложили руководству об уничтожении украинского Байрактара — Залужный 14 марта, 00:08 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Волновахе Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская противовоздушная оборона в воскресенье, 13 марта, ошибочно сбила в Харьковской области свой беспилотник, но доложила руководству об уничтожении украинского Байрактара.



Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, война России против Украины доказывает, «как далеко мы продвинулись вперед за последние годы, а армия РФ по уровню профессионализма — это мы образца начала 2014-го».

Залужный рассказал, что около 09:32 в районе Веселого в Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ из зенитно-ракетного комплекса ТОР сбил российский БПЛА на высоте 3200 м. Он выдвигался для проведения разведки на харьковском направлении. В то же время российские военные доложили своему руководству об уничтожении украинского беспилотника Байрактар.

«Результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию», — написал Залужный, назвав это примером «военного мастерства» страны-агрессора.

14 марта — 19-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.



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