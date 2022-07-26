Российские оккупанты с самого утра обстреливают границы Черниговской области — глава ОВА 26 июля, 13:00 Украинские военные держат оборону на границах с РФ (Фото:ГПСУ)

С утра вторника, 26 июля, войска РФ обстреливают границы Черниговской области.

Об этом сообщил глав Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, после 6:00 утра произошел обстрел села Леоновка. Оккупанты, вероятно, били из минометов 120 мм, было зафиксировано до 10 взрывов.

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Между 10.00 и 11.00 обстрелы были возле села Горск, вероятно из ствольной артиллерии, 15 взрывов.

По словам главы ОВА, информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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