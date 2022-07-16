РФ пытается возобновить работу захваченных морских портов на побережье Азовского моря — Генштаб ВСУ

16 июля, 07:45
Россия вывозит краденное зерно из Бердянска (Фото:bmtport.com.ua)

Россия вывозит краденное зерно из Бердянска (Фото:bmtport.com.ua)

Российские оккупанты пытаются возобновить работу захваченных морских портов на побережье Азовского моря для вывоза краденного имущества.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

Там также отметили, что в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия.

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Кому Россия продает украденное украинское зерно? – Евгения Дроздова

https://www.youtube.com/embed/U0k5WfZdwks

На южном направлении оккупанты вели воздушную разведку БПЛА.

Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034AzqBs2AnRytXa8VCtj9Bzk2fbNf4YwhXoJcvXuMXgYPQXLEwc19Bd7mAYAimFtEl

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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Краденное украинское зерно и металлы оккупанты вывозят и продают в другие страны.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

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Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

1 июля Украина попросила Турцию принять срочные меры из-за прибытия в порт Караса корабля Zhibek Zholy с украденным украинским зерном, вывезенным из захваченного Бердянска. 7 июля Анкара отпустила судно с краденным зерном. В МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Азовское море Зерно Война России против Украины Генштаб ВСУ

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