«Убирают с улиц убитых людей». РФ испугал гнев мира за Бучу, теперь оккупанты пытаются скрыть следы преступлений — Зеленский 7 апреля, 02:06 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты массового убивали мирных жителей города Буча Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские власти испугала реакция мира на зверства оккупантов в Буче, поэтому теперь военные пытаются скрыть доказательства своих преступлений.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на 7 апреля.

По его словам, есть информация относительно изменения тактики российскими военными: они пытаются скрыть доказательства, убирая с улиц и подвалов на захваченной территории убитых украинцев. Однако этого не получится сделать, «потому что убили очень многих», подчеркнул Зеленский.

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«Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов», — сказал президент.

Он рассказал, что Украине известно о тысячах пропавших без вести граждан: их могли депортировать в РФ или убить. Все обстоятельства о судьбе большинства пропавших украинцев выяснятся благодаря объективному расследованию, свидетелям, спутниковому наблюдению за событиями на земле и другим инструментам.

«Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак», – сказал Зеленский.

Глава государства убежден: если Россия как можно быстрее откажется от дальнейшей агрессии против Украины, то попытается хоть как-то сократить ущерб для своей государственности и тех, кто принимает там ключевые решения. В противном случае это будет «самоубийство для всех, кто выберет вариант продолжения войны».

6 апреля в горсовете Мариуполя сообщили, что российские оккупанты запустили в городе мобильные крематории и начали сжигать тела погибших в результате их обстрелов мирных жителей. Там рассказали, что это был приказ высшего руководства РФ для уничтожения всех доказательств своих преступлений в Мариуполе после того, как весь мир увидел зверства российских военных в Буче.

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