Войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области кассетными снарядами из Ураганов — глава ОВА

3 августа, 16:34
Россия использует кассетные боеприпасы в войне против Украины (Фото:ГО Ассоциация саперов Украины)

Россия использует кассетные боеприпасы в войне против Украины (Фото:ГО Ассоциация саперов Украины)

Днем в среду, 3 августа, Россия нанесла удар по Криворожскому району Днепропетровскойобласти из Ураганов, применив кассетные снаряды.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Нанесли удар кассетными снарядами из Ураганов по Зеленодольской громаде. Раненый 73-летний мужчина. Он находится в больнице», — отметил глава ОВА.

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Резниченко добавил, что в Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов.

Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmGkbfd0Yok
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Кассетные бомбы Война России против Украины

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