Войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области кассетными снарядами из Ураганов — глава ОВА
Россия использует кассетные боеприпасы в войне против Украины (Фото:ГО Ассоциация саперов Украины)
Днем в среду, 3 августа, Россия нанесла удар по Криворожскому району Днепропетровскойобласти из Ураганов, применив кассетные снаряды.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«Нанесли удар кассетными снарядами из Ураганов по Зеленодольской громаде. Раненый 73-летний мужчина. Он находится в больнице», — отметил глава ОВА.
Резниченко добавил, что в Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов.
Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.