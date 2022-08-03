Войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области кассетными снарядами из Ураганов — глава ОВА 3 августа, 16:34 Россия использует кассетные боеприпасы в войне против Украины (Фото:ГО Ассоциация саперов Украины)

Днем в среду, 3 августа, Россия нанесла удар по Криворожскому району Днепропетровскойобласти из Ураганов, применив кассетные снаряды.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Нанесли удар кассетными снарядами из Ураганов по Зеленодольской громаде. Раненый 73-летний мужчина. Он находится в больнице», — отметил глава ОВА.

Видео дня

Резниченко добавил, что в Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов.

Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.