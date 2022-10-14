Войска РФ применили дроны-камикадзе в Днепропетровской области, четыре удалось сбить — глава ОВА

14 октября, 08:32
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В результате атак российских оккупантов разрушены частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В результате атак российских оккупантов разрушены частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 14 октября, войска РФ обстреливали Днепропетровскую область из разных видов вооружения, в том числе применили дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, Никопольский район российские оккупанты накрывали Градами, тяжелой артиллерией и дронами. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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Украинские военным удалось сбить четыре дрона-камикадзе над Днепровским и Никопольским районами области.

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В Синельниковском районе войска РФ обстреляли Межевскую громаду. Ранен 51-летний мужчина, он находится в больнице. Повреждены промышленное предприятие и дома людей.

В Мировской, Красногригоревской и Первомайской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

На прошлой неделе оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Также в Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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