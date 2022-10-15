Повторная атака РФ на Запорожье: оккупанты ударили ракетами по объектам инфраструктуры, начался пожар 15 октября, 07:27 Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов РФ по Запорожью (Фото:ГСЧС)

Утром в субботу, 15 октября, войска РФ повторно атаковали Запорожье — оккупанты ударили по городу ракетами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Ракетная атака противника по областному центру», — написал он, не сообщив других подробностей.

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И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев уточнил в своем Telegram, что в результате ударов пострадали объекты инфраструктуры.

«Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы», — отметил он.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Куртев добавил, что по предварительным данным, в Запорожье также сработала ПВО.

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Оккупанты наносили удары по инфраструктуре и жилым кварталам. Удары оккупантов продолжаются ежедневно.

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.