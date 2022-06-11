ВСУ ликвидировали уже более 32 тысяч российских военных — Генштаб

11 июня, 09:06
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Max Levin/Reuters)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Max Levin/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла уже 32 050 своих военных.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на субботу, 11 июня.

Наибольшие потери РФ понесла на северодонецком и бахмутском направлениях. Также оккупанты потеряли более 9500 единиц военной техники, среди них:

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Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июня — 108-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

9 июня министр обороны Алексей Резников говорил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день.

Артиллеристы 28 бригады мастерски попадают в замаскированную технику оккупанта
https://www.youtube.com/watch?v=GU0kGxPVFLM
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ

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