ВСУ ликвидировали уже более 32 тысяч российских военных — Генштаб
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Max Levin/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла уже 32 050 своих военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на субботу, 11 июня.
Наибольшие потери РФ понесла на северодонецком и бахмутском направлениях. Также оккупанты потеряли более 9500 единиц военной техники, среди них:
- танки — 1419 (+10);
- боевые бронированные машины — 3466 (+16);
- артиллерийские системы — 712 (+0);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 222 (+0);
- средства противовоздушной обороны ПВО — 97 (+0);
- самолеты — 212 (+0);
- вертолеты — 178 (+0);
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 579 (+7);
- крылатые ракеты — 125 (+0);
- корабли/катера — 13 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны — 2448 (+10);
- специальная техника — 54 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июня — 108-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
9 июня министр обороны Алексей Резников говорил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.