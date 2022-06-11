ВСУ ликвидировали уже более 32 тысяч российских военных — Генштаб 11 июня, 09:06 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Max Levin/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла уже 32 050 своих военных.



Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на субботу, 11 июня.

Наибольшие потери РФ понесла на северодонецком и бахмутском направлениях. Также оккупанты потеряли более 9500 единиц военной техники, среди них:

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танки — 1419 ( +10); боевые бронированные машины — 3466 ( +16); артиллерийские системы — 712 ( +0); реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 222 ( +0); средства противовоздушной обороны ПВО — 97 ( +0); самолеты — 212 ( +0); вертолеты — 178 ( +0); беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 579 ( +7); крылатые ракеты — 125 ( +0); корабли/катера — 13 ( +0); автомобильная техника и автоцистерны — 2448 ( +10); специальная техника — 54 ( +0).



Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июня — 108-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

9 июня министр обороны Алексей Резников говорил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день.



Артиллеристы 28 бригады мастерски попадают в замаскированную технику оккупанта https://www.youtube.com/watch?v=GU0kGxPVFLM

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