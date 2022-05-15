Сводка Генштаба. РФ из-за потерь пополняет бригаду морпехов членами экипажей кораблей, ведет наступление на четырех направлениях 15 мая, 07:22 Цей матеріал також доступний українською На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Из-за значительных потерь 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ в ходе боевых действий оккупанты решили пополнить бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав флота, в том числе членами экипажей кораблей.



Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в воскресенье, 15 мая.

На северном направлении оккупанты продолжают усиленно охранять участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, обстреливают и наносят авиаудары по Черниговской и Сумской областях.

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На слобожанском направлении РФ пытается перегруппировать свои подразделения, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы возобновить наступление. На харьковском — боевых действий оккупанты не вели.

В славянском направлении российские военные обстреливали подразделения Сил обороны Украины, пытались прорвать оборону украинских защитников, но безуспешно. Доукомплектовывают и пополняют потери, продолжают перегруппировку войск, чтобы возобновить наступление в направлениях на Барвенково и Славянск.

На бахмутском направлении оккупанты РФ продолжают наступление на лиманском, северодонецком, авдеевском и кураховском направлениях, несмотря на свои потери. В Мариуполе блокируют украинские подразделения на заводе Азовсталь, нанося авиаудары и артобстрелы.

В частности, ВСУ уничтожили взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт работы россиян, 10 бронированных машин и личный состав противника. Среди восьми сбитых целей был враждебный этап, а на донецком и луганском направлениях за минувшие сутки украинские военные отразили 12 атак РФ.

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