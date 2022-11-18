Оккупанты перебрасывают часть войск из Херсонской области в Луганскую, в Скадовске убиты до 50 россиян — Генштаб

18 ноября, 19:04
Поделиться:
Защитник Украины на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитник Украины на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 18 ноября, на 268-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов и совершили больше десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, продолжали обстрелы на всех направлениях;
  • Беларусь продолжает поддерживать полномасштабную российскую войну;
  • по данным Генштаба, в Скадовске Херсонской области за предыдущие дни оккупанты потеряли около 50 человек погибшими благодаря поражению района сосредоточения врага. В Чаплинке был уничтожен российский склад боеприпасов;
  • в Новоайдаре Луганской области зафиксировали переброску отдельных подразделений оккупантов с Херсонского направления;
  • россияне собираются изготавливать свои защитные конструкции для оборонных рубежей в районе Михайловки Запорожской области на предприятиях в Пришибе Запорожской области;
  • украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также два склада боеприпасов и железнодорожный мост.

Видео дня

Читайте также:
«Словно в тире». Как ВСУ могут освободить левый берег Херсонской области — эксперт
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02i6fqxP5a5aeQggdJAJJrmHaXE8HVVcek4fxee6dmNCkb9YSxwWm7i8ind8qP9689l

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла около 83 460 своих военных, за минувшие сутки — 350.

https://www.youtube.com/embed/_wgZihVJ8Ag
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X