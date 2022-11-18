Оккупанты перебрасывают часть войск из Херсонской области в Луганскую, в Скадовске убиты до 50 россиян — Генштаб 18 ноября, 19:04 Защитник Украины на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 18 ноября, на 268-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов и совершили больше десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, продолжали обстрелы на всех направлениях;

Беларусь продолжает поддерживать полномасштабную российскую войну;

по данным Генштаба, в Скадовске Херсонской области за предыдущие дни оккупанты потеряли около 50 человек погибшими благодаря поражению района сосредоточения врага. В Чаплинке был уничтожен российский склад боеприпасов;

в Новоайдаре Луганской области зафиксировали переброску отдельных подразделений оккупантов с Херсонского направления;

россияне собираются изготавливать свои защитные конструкции для оборонных рубежей в районе Михайловки Запорожской области на предприятиях в Пришибе Запорожской области;

украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян;

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также два склада боеприпасов и железнодорожный мост.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла около 83 460 своих военных, за минувшие сутки — 350.