РФ перебрасывает оккупантов в Крым для усиления позиций на юге Украины, колонну машин заметили на Крымском мосту — видео

27 августа, 14:55
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РФ перебрасывает живую силу в оккупированный Крым для участия в войне против Украины (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии)

РФ перебрасывает живую силу в оккупированный Крым для участия в войне против Украины (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии)

Россия перебрасывает оккупантов в Крым для участия в войне против Украины, колонны машин с «добровольцами» заметили на Крымском мосту.

Соответствующее видео со ссылкой на очевидцев обнародовали Крым.Реалии.

В колонне было десять грузовиков, семь из них перевозили личный состав, а еще три — автомобильное топливо.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=IZ5HCUMP4uw

На лобовых стеклах автомобилей были таблички с надписью БАРС, которая расшифровывается как «боевой армейский резерв страны».

Войска РФ несут большие потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 46 тысяч российских оккупантов.

Для пополнения живой силы страна-агрессор проводит скрытую мобилизацию.

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Также на фоне колоссальных потерь в Украине, которые кремлевскому режиму не удалось восполнить ни скрытой мобилизацией, ни вербовкой наемников, российский диктатор Владимир Путин принял решение об увеличении штатной численности российской армии.

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Кроме того, оккупанты столкнулись с истощением своих ресурсов и снижением морально-психологического состояния солдат, которых уже несколько месяцев не отпускают домой, поскольку заменить их просто некем, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Крым Крымский мост Война России против Украины

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