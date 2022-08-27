СМИ сообщили о движении эшелона с тяжелой военной техникой РФ через Крымский мост — видео
РФ перебрасывает в Крым гаубицы и танки (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии)
Россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники, ее заметили на станции у Крымского моста.
Соответствующее видео очевидцев опубликовали Крым.Реалии.
Отмечается, что эшелон с тяжелой техникой российских оккупантов зафиксировали на железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Крымский мост со стороны РФ.
На железнодорожных платформах были расположены инженерно-саперные машины, 152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика.
Также очевидцы заметили танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, в том числе на базе ракетных тягачей.
В составе эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.
О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, начали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.
9 августа несколько взрывов раздалось на военном аэродроме Саки, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.
Взрывы уже были и в оккупированном Россией городе Керчь.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен, ведь через этот мост страна-агрессор перебрасывает подкрепление для российских войск на украинский полуостров.
Ранее он в интервью НВ говорил, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.