СМИ сообщили о движении эшелона с тяжелой военной техникой РФ через Крымский мост — видео 27 августа, 08:57 РФ перебрасывает в Крым гаубицы и танки (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии)

Россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники, ее заметили на станции у Крымского моста.

Соответствующее видео очевидцев опубликовали Крым.Реалии.

Отмечается, что эшелон с тяжелой техникой российских оккупантов зафиксировали на железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Крымский мост со стороны РФ.

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На железнодорожных платформах были расположены инженерно-саперные машины, 152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика.

Также очевидцы заметили танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, начали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.

9 августа несколько взрывов раздалось на военном аэродроме Саки, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.

Взрывы уже были и в оккупированном Россией городе Керчь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен, ведь через этот мост страна-агрессор перебрасывает подкрепление для российских войск на украинский полуостров.

Ранее он в интервью НВ говорил, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.

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