Оккупанты перебрасывают на Новопавловское направление военных из Херсонской области — Генштаб 3 января, 18:40 Защитники Украины в Кременной Луганской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 3 января, на 314-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты не отказываются от планов выйти на админграницу Донецкой области , сосредотачивают усилия на восполнении потерь и поддержании наступательного потенциала;

, сосредотачивают усилия на восполнении потерь и поддержании наступательного потенциала; враг продолжает авиа- и ракетные удары, артобстрелы критической инфраструктуры и населенных пунктов. За сутки россияне нанесли восемь авиаударов и 18 раз вели обстрел из РСЗО . Угроза ударов по критической инфраструктуре по всей Украине сохраняется;

. Угроза ударов по критической инфраструктуре по всей Украине сохраняется; оккупанты наступают на Бахмутском направлении, пытаются улучшить тактическое положение — на Лиманском и Авдеевском, усиливают группировку на Новопавловском за счет подразделений, которые перебросили с Херсонского направления;

признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет;

на других направлениях оккупанты обороняют занятые ранее рубежи, пытаются сдерживать действия защитников Украины, обстреливают украинские позиции и гражданские объекты вдоль линии столкновения;

авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава , вооружения и техники россиян;

, вооружения и техники россиян; ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки ударили по двум пунктам управления и четырем районам сосредоточения оккупантов и их военной техники.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 108 190 своих военных, за прошедшие сутки — 750.

