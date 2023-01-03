Оккупанты перебрасывают на Новопавловское направление военных из Херсонской области — Генштаб

3 января, 18:40
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Защитники Украины в Кременной Луганской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины в Кременной Луганской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 3 января, на 314-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • российские оккупанты не отказываются от планов выйти на админграницу Донецкой области, сосредотачивают усилия на восполнении потерь и поддержании наступательного потенциала;
  • враг продолжает авиа- и ракетные удары, артобстрелы критической инфраструктуры и населенных пунктов. За сутки россияне нанесли восемь авиаударов и 18 раз вели обстрел из РСЗО. Угроза ударов по критической инфраструктуре по всей Украине сохраняется;
  • оккупанты наступают на Бахмутском направлении, пытаются улучшить тактическое положение — на Лиманском и Авдеевском, усиливают группировку на Новопавловском за счет подразделений, которые перебросили с Херсонского направления;
  • признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет;
  • на других направлениях оккупанты обороняют занятые ранее рубежи, пытаются сдерживать действия защитников Украины, обстреливают украинские позиции и гражданские объекты вдоль линии столкновения;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян;
  • ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки ударили по двум пунктам управления и четырем районам сосредоточения оккупантов и их военной техники.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02NTR6eG4hhZS24wEqopQGSHw1bnYgMJro3pnTRzxiCrjsgQWPaR4yuusLQzmJ83YEl

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 108 190 своих военных, за прошедшие сутки — 750.

https://www.youtube.com/embed/CapJY9hQucw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Запорожская область Генштаб Херсонская область Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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