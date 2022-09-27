Российские оккупанты объявили мобилизацию медиков на захваченных территориях Луганской области — Гайдай 27 сентября, 09:48 Оккупанты обещают «качественную медицину» в захваченных городах, разрушенных войсками РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты объявили мобилизацию медицинских работников в захваченных городах Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер.

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Гайдай пояснил, что при призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий.

«Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой „лнр“. Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться до 60 годов, медсестры, фельдшеры — до 55 лет», — резюмировал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.





Россия также хочет мобилизовать украинцев на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.