Войска РФ обстреляли жилые районы Харькова, ранены семь гражданских — глава ОВА
Депо в Харькове, разрушенное в результате обстрелов войсками РФ (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)
Днем во вторник, 21 июня, войска РФ обстреляли жилые районы Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В своем Telegram он уточнил, что обстрелы зафиксированы в Индустриальном районе города.
«Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным — 7 пострадавших гражданских», — добавил Синегубов.
Он отметил, что данные обновляются.
20 июня Россия нанесла ракетный удар по Харькову по инфраструктуре метрополитена. В результате атаки пострадал сотрудник, повреждены три поезда.
15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.
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