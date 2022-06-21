Войска РФ обстреляли жилые районы Харькова, ранены семь гражданских — глава ОВА 21 июня, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Депо в Харькове, разрушенное в результате обстрелов войсками РФ (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Днем во вторник, 21 июня, войска РФ обстреляли жилые районы Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram он уточнил, что обстрелы зафиксированы в Индустриальном районе города.

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«Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным — 7 пострадавших гражданских», — добавил Синегубов.

Он отметил, что данные обновляются.

20 июня Россия нанесла ракетный удар по Харькову по инфраструктуре метрополитена. В результате атаки пострадал сотрудник, повреждены три поезда.

15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.





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