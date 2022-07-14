Оккупанты нанесли ракетные удары по двум районам Харькова: частично разрушено депо метрополитена

14 июля, 09:46
РФ систематически обстреливает жилые районы Харькова (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

РФ систематически обстреливает жилые районы Харькова (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

В ночь на четверг, 14 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары», — отметил он.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

В полиции области уточнили, что частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятие.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02CPNY9R9xFBDiSkZtLyGdShvb7mvVqdG1HCsWT1223hr9W6eAjroGPgjaWZAetVMtl

Синегубов также рассказал о ситуации по Харьковской области.

За минувшие сутки оккупанты хаотично обстреливали мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В Изюмском районе повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений.

https://www.youtube.com/watch?v=FaM-M2IRsR0

Россия не прекращает обстреливать жилые районы Харькова. 11 июля в результате обстрелов российских оккупантов в Харькове погибли шесть человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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