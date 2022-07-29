Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Покровска, где ежедневно проходит эвакуация — глава Донецкой ОВА 29 июля, 11:37 Снаряды оккупантов упали в районе железнодорожного вокзала Покровска (Фото:НПУ)

В ночь на пятницу, 29 июля. войска РФ обстреляли железнодорожный вокзал Покровска Донецкой области, откуда ежедневно отправляются эвакуационные поезда.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Погибших в результате атаки нет, пять человек получили ранения. Поврежден жилой дом и нежилое помещение, а также здание вокзала.

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В пресс-службе Укрзализныци в Telegram уточнили, что несмотря на обстрелы вокзала в Покровске, эвакуация продолжается.

«Все повреждения путей будут ликвидированы, железнодорожники контролируют безопасность и бесперебойность процесса эвакуации», — добавили там.

Эвакуационный поезд из Покровска выезжает ежедневно во Львов. Жителей Донецкой области призывают эвакуироваться из-за роста интенсивности обстрелов.

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