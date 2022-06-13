Вражеские войска обстреляли Углегорскую ТЭС вблизи Светлодарска

13 июня, 03:32
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Углегорскую ТЭС контролируют украинские военные (Фото:Новости Донбасса)

Углегорскую ТЭС контролируют украинские военные (Фото:Новости Донбасса)

В воскресенье, 12 июня, российские войска обстреляли из артиллерии Углегорскую ТЭС вблизи Светлодарска Донецкой области.

Сообщается, что на территории теплоэлектростанции начался сильный пожар, разрушено административное здание.

За Углегорскую ТЭС уже несколько недель идут бои. В данный момент ее контролируют ВСУ, но Светлодарск находится в оккупации.

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12 июня также российские военные совершили авиаудар по городу Бахмут Донецкой области.

Взрывная волна после авиаудара выбила стекла во многих домах. Мирные жители заблокированы в домах из-за того, что заклинило железные двери.

https://www.youtube.com/watch?v=g7yfQoRjnOs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Светлодарск Углегорская ТЭС Война России против Украины

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