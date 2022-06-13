Вражеские войска обстреляли Углегорскую ТЭС вблизи Светлодарска 13 июня, 03:32 Цей матеріал також доступний українською Углегорскую ТЭС контролируют украинские военные (Фото:Новости Донбасса)

В воскресенье, 12 июня, российские войска обстреляли из артиллерии Углегорскую ТЭС вблизи Светлодарска Донецкой области.

Сообщается, что на территории теплоэлектростанции начался сильный пожар, разрушено административное здание.

За Углегорскую ТЭС уже несколько недель идут бои. В данный момент ее контролируют ВСУ, но Светлодарск находится в оккупации.

Видео дня

12 июня также российские военные совершили авиаудар по городу Бахмут Донецкой области.

Взрывная волна после авиаудара выбила стекла во многих домах. Мирные жители заблокированы в домах из-за того, что заклинило железные двери.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.