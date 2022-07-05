Оккупанты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Харькове, в области ранена женщина — глава ОВА
Россияне обстреляли учебное заведение в Салтовском районе Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
В ночь на вторник, 5 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по учебному заведению в Салтовском районе Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Частично разрушено здание, от ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram.
Синегубов также рассказал о ситуации в области. За минувшие сутки оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Повреждены частные дома.
В результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина.
4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.
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