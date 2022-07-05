Оккупанты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Харькове, в области ранена женщина — глава ОВА

5 июля, 09:58
Россияне обстреляли учебное заведение в Салтовском районе Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Россияне обстреляли учебное заведение в Салтовском районе Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на вторник, 5 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по учебному заведению в Салтовском районе Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Частично разрушено здание, от ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=pBu_JrGRt_4

Синегубов также рассказал о ситуации в области. За минувшие сутки оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Повреждены частные дома.

В результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина.

4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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