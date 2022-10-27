Войска РФ обстреливают из артиллерии приграничные громады в Сумской области — глава ОВА
Вражеский обстрел начался рано утром и продолжается сейчас (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)
Утром в четверг, 27 октября, войска РФ открыли огонь по приграничным громадам Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
По его словам, ночь в регионе прошла тихо, но утром начался артиллерийский обстрел.
В Хотинской громаде российские оккупанты открыли огонь после 7:30 утра, обстрел продолжается и сейчас.
«Именно эти взрывы слышат и сумчане, и жители соседних громад», — отметил глава ОВА.
Живицкий добавил, что Белопольскую громаду войска РФ атаковали после 8:00 утра, обстрела также продолжается.
Он пообещал сообщить все подробности позже.
Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ. 25 октября было зафиксировано 12 обстрелов.