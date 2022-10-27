Войска РФ обстреливают из артиллерии приграничные громады в Сумской области — глава ОВА 27 октября, 09:38 Вражеский обстрел начался рано утром и продолжается сейчас (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Утром в четверг, 27 октября, войска РФ открыли огонь по приграничным громадам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, ночь в регионе прошла тихо, но утром начался артиллерийский обстрел.

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В Хотинской громаде российские оккупанты открыли огонь после 7:30 утра, обстрел продолжается и сейчас.

«Именно эти взрывы слышат и сумчане, и жители соседних громад», — отметил глава ОВА.

Живицкий добавил, что Белопольскую громаду войска РФ атаковали после 8:00 утра, обстрела также продолжается.

Он пообещал сообщить все подробности позже.

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ. 25 октября было зафиксировано 12 обстрелов.

